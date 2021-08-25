YKS tercini yapan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi beklerken üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağına da yanıt arıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre üniversitelerin kayıt tarihleri belli. Peki, üniversite kayıtları ne zaman? İşte üniversite kayıt tarihleri…

Üniversite kayıt tarihi, YKS tercihini yapan adaylar tarafından sorgulanıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite kayıtları yapılacak. Üniversite kayıt tarihleri ile ilgili ÖSYM’nin yayımladığı takvimde üniversite kayıtları eylül ayında yapılacak. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? ÖSYM üniversite kayıt tarihleri!

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.