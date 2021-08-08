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Ümitcan Uygun'un gözaltındaki ağabeyi Erol Uygun’la ilgili flaş gelişme

DHA |  08 Ağustos 2021 Pazar - 12:35 | Son Güncelleme : 08 08 2021 - 12:35

Son dakika haberi... Ankara'da Ümitcan Uygun’un Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanmasının ardından, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tepki çeken ağabeyi Erol Uygun’la ilgili flşa bir gelişme daha yaşandı. Mahkeme ağabey Uygun’u, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.


Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, kardeşinin Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları sonrası 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama' suçundan gözaltına alındı.
 
Emniyetteki işlemlerin ardından Erol Uygun, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Erol Uygun, 1 ay konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
GÖZALTINA ALINMIŞTI 
 
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası sosyal medyadan devleti kötüleyen paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun'un gözaltına alındığını duyurmuş ve şu açıklamayı yapmıştı:
 
"Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun’un gözaltına alınması sonrası ‘@umitcanuygun_’ sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır." 

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