Ümitcan Uygun kimdir, gözaltına mı alındı? Aleyna Çakır'dan sonra Uygun’un kız arkadaşı Esra Hankulu da ölü bulundu! Esra Hankulu kimdir?

Ümitcan Uygun gözaltına mı alındı? Ümitcan Uygun yeniden gözaltına alındı. Aleyna Çakır'ın ölümüyle uzun süre gündemde olan Ümitcan Uygun geceyi birlikte geçirdiği kadının ölü bulunmasının ardından gözaltına alındı. Peki, Ümitcan Uygun kimdir?

Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yaşayan Esra Hankulu (25) 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak, babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.

ESRA HANKULU KİMDİR?

25 yaşındaki Esra Hankulu'nun kim olduğu konusunda fazla bir bilgi bulunmuyor. Hankulu'nun bir süre önce eşinden boşandığı öğrenildi.

ESRA HANKULU NEDEN ÖLDÜ?

Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardında otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ölüm nedeni henüz kesinleşmedi.

KAMERALARDAN ÜMİTCAN ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre, Hankulu'nun hayatını kaybettiği gece yanında, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun olduğu ve incelenen kamera kayıtlarında da saat 11.00'da Uygun'un evden çıktığı görüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun Anlara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÜMİTCAN UYGUN KİMDİR?

Ankara'da yaşayan Ümitcan Uygun, aslen Yozgat Yerköylüdür. Ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibidir.