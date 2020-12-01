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Ülkede korku dolu anlar... 24 saatte 2 patlama oldu

AA |  01 Aralık 2020 Salı - 7:30 | Son Güncelleme : 01 12 2020 - 7:30

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Lembata bölgesindeki Ili Lewotolok Yanardağı’nda dün geceden bu yana 2 patlama meydana geldi.


 Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Ili Lewotolok  Yanardağı’nda dün gece yerel saatle 23.20 ve sabah 07.46’da patlama yaşandığını  açıkladı.
 
PVMBG, ilk patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağ kraterinden 700  metre ve ikinci patlamada ise 1500 metre yüksekliğe ulaştığı bilgisini paylaştı.
 
Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) de yanardağ tehlikesine karşı dün  gece itibariyle bölgeden tahliye edilenlerin sayısının 4 bin 628’e ulaştığını,  patlamalarda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.
 
Yanardağ kraterinin 4 kilometrelik çevresinde halkın faaliyette  bulunmaması konusunda uyarı yapan yetkililer, püsküren kül ve dumanın olumsuz  etkilerine karşı maske ve koruyucu elbise kullanılması tavsiyesinde bulunuyor.
 
Son 5 günde 4 patlama
 
Volkanik hareketliliğin artması nedeniyle dün alarm durumunun  "turuncu" seviyeye yükseltildiği Ili Lewotolok Yanardağı'nda 27 ve 29 Kasım'da da  patlama olurken, son 5 gün içinde 4 patlama gerçekleşti.
 
Ülkede yanardağ alarm sistemi, "yeşil" (normal), "sarı" (waspada),  "turuncu" (siaga) ve en üst seviyede "kırmızı" (awas) olmak üzere 4 aşamadan  oluşuyor.
 
"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 127  aktif yanardağ bulunuyor.
 
  
 

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Endonezya yanardağ patlama
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