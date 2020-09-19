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Ukraynalı kadın dağcılar, Ağrı Dağı'nda böyle poz verdi
Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı, her mevsim yerli ve yabancı dağcıların ilgisini çekiyor. Ağrı ile Iğdır il sınırlarında yer alan Ağrı Dağı'na 20 kişilik bir grupla gelen Ukraynalı kadın dağcılar, bikini ve mayoları ile poz verdi.
Türkiye'nin yanı sıra İran, Ermenistan ve Nahçıvan'dan da görülen Ağrı Dağı'na gelen Ukraynalı ekip 15 Eylül sabahı tırmanış düzenledi.