15 Ağustos 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.448 0.22 EURO 10,0630 0.00
USD 8,5190 -0.26 ALTIN 487,100 1.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

Uçak kazasında hayatını kaybeden pilotun evinde hüzün

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA) |  15 Ağustos 2021 Pazar - 9:19 | Son Güncelleme : 15 08 2021 - 9:19

Kahramanmaraş’taki uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Serkan Mirzaoğlu’nun Elazığ´daki babaevine acı haber ulaştı.


Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya´dan kiralanan ve Kahramanmaraş´taki orman yangınına müdahale sırasında düşen uçakta hayatını kaybeden Elazığlı 2 çocuk babası pilot Serkan Mirzaoğlu’nun acı haberi annesine verildi. Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve eşi Ayşe Yırık, Mirzaoğlu´nun babaevine gelerek anne Havva Mirzaoğlu’na taziye dileklerinde bulundu. Serkan Mirzaoğlu’nun, 4 ay önce 'Ben hayatımı kaybedersem beni babamın yanına defnedin, mezarım onun yanında olsun' diye vasiyette bulunduğu belirtildi. Mirzaoğlu'nun babasının da bir ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi. 
 
 
 

ETİKETLER

Kahramanmaraş uçak kaza
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.