Üç kuruş ne zaman başlayacak, üç kuruş dizisinde kimler oynuyor? Üç Kuruş oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor!

Çukur dizisi ekranlara veda edince, Ay Yapım yeni sezona “Üç Kuruş” diziyle devam edeceğinin müjdesini verdi. İçerde ve Çukur dizilerinin ardından Üç kuruş isimli dizi ile Ay Yapım yeni sezonda da ekranlarda reyting rekorları kırmayı hedefliyor. Peki, Üç Kuruş dizisinin oyuncuları kimler, dizi ne zaman başlayacak?

Çukur final yapınca yeni sezonda Üç Kuruş dizisiyle ekranlardaki boşluğu doldurmayı hedefleyen Ay Yapım’ın yeni dizinin de İçerde ve Çukur’a benzeyeceği belirtiliyor. Dizinin konucu ve oyuncu kadrosu ise şimdiden merak konusu oldu.

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç Kuruş dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Yeni sezonun başladığı Eylül ayında ekranlarda olması bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU BELLİ Mİ?

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise Taner Ölmez'le görüşülen dizinin başrolü için Uraz Kaygılaroğlu ile el sıkışıldığı öğrenildi. İçerde ve Çukur’dan sonra Aras Bulut İynemli’nin de olup olmayacağı merak ediliyor.

İddiaya göre Üç Kuruş dizisinin kadın başrol oyuncusu ise Neslihan Atagül oldu. Sefirin Kızı dizisinde çok sevilen ikilinin yeni dizide partner olacağı iddiaları hayranlarını sevindirdi.

Dizinin yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk otururken, senaryosunu Gökhan Horzum’un yazmayacağı iddia ediliyor.