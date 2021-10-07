Twitch hacklendi! En fazla kazanan yayıncılar ifşa oldu

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çökmesinin ardından sosyal medya meraklılarını üzen bir haber de Amazon'un çevrimiçi canlı yayın uygulaması Twitch’ten geldi. Platform, siber saldırıya maruz kaldığını doğrularken, 2019 yılından bu yana en fazla kazananların listesi de ifşa oldu.

Amazon'un çevrimiçi canlı yayın uygulaması Twitch, siber saldırıya maruz kaldığını doğruladı. Sosyal medya platformunda en çok kazanan oyuncular belli oldu.

İsmi bilinmeyen bir bilgisayar korsanı Twitch'in kaynak kodu, müşteri listesi ve yayınlanmamış oyunlar olduğunu iddia ettiği bilgileri sızdırmıştı. Saldırının haber ini ilk olarak Video Games Chronicles yapmıştı. Twitch sonrasında yaptığı açıklamada "hacklendiğini" kabul ederek saldırının boyutunu tespit etmek için ekiplerinin hızla çalıştığını duyurdu.

Euronews'un haberine göre konuyla ilgili daha fazla yorum yapmayan şirket "ek bilgi olur olmaz kamuoyunu bilgilendireceklerini" belirtti. Sızdırılan 125 gigabyte'lık bilgiler arasında Twitch'te 2019 yılından bu yana en fazla kazanan bilgisayar oyunu yayıncılarının listesi de bulunuyor.

Buna göre Dungeons & Dragons oyunun seslendirme sanatçılarının olduğu CriticalRole'e 9,6 milyon Dolar , Kanadalı yayıncı xQcQW'ye 8,4 milyon dolar ödenmiş.

HasanAbi kullanıcı adıyla bilinen Türk kökenli Hasan Doğan Piker de Twitch üzerinden yaptığı yayınlar sayesinde 2 milyon 800 bin dolar kazanmış.

Özellikle elektronik spor olarak adlandırılan çevrimiçi bilgisayar oyunu oynayanlar arasında oldukça popüler olan platformu her gün ortalama 30 milyon ziyaretçi takip ediyor. Platform içerikler yayınlanırken sanatçılar, müzisyenler ve bilgisayar oyuncuları ile doğrudan etkileşime geçmenize imkan sağlıyor.