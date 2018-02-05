TV8 yayın akışında bugün neler var? - 05 Şubat Pazartesi

05 Şubat Pazartesi gününe ait olan TV8 yayın akışı, sabah 06:30’da “Günaydın Doktor” adlı sağlıklı bilgiler sunan renkli program ile güne merhaba diyecek. Sağlıklı yaşama dair zengin bilgiler edinebileceğiniz yayını, sabah ailenizle birlikte seyrederek güne bilgi dolu bir başlangıç yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “O Ses Türkiye” adlı ses yarışması ile keyifli bir müzik ziyafeti ile karşı karşıya kalacaksınız. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız haberimizin devamını takipte kalabilirsiniz.

Sabah 06:30’da “Günaydın Doktor” adlı sağlıklı yaşam programı ile güne mükemmel bir başlangıç yapmaya hazır olun. Hafta içi her gün değerli uzman konukları ile ekranlarınızı renklendiren programı kahvaltı saatlerinizde ailenizle birlikte seyredebilirsiniz. Ardından 08:00’da “Çok Güzel Hareketler Bunlar” adlı eğlencenin kesintisiz devam edeceği keyifli bir program daha ekranlara dahil olacak. Komedi dolu skeçler karşısında çoğu kez kendinizi tutamayacak ve kahkahalara boğulacaksınız.

Saatler 09:15’e geldiğinde, “Maşa ile Koca Ayı” adlı çizgi filmi çocuklarınızla birlikte seyredebilir ve onların mutluluğuna ortak olabilirsiniz. 09:30’da “Gel Konuşalım” adlı magazin programı başlayacak. Magazin dünyasının tüm gelişmelerini renkli kareleriyle ekranlara getiren yayın, Hakan Ural ve Seda Akgül ortaklığı ile hafta içi her gün aynı saatte TV8 ekranlarınızda yerini alıyor. Ünlülerin yaşamlarından sahne aldıkları mekanlara ve hatta İstanbul ’un en hareketli sokaklarında yakalanma anlarına kadar tüm magazinsel gelişme tek tek ayrıntılı şekilde sizlere aktarılıyor.

12:45’de “Gerçeğin Peşinde” adlı güncel yaşam programı ekranlarınıza dahil oluyor. hafta içi her gün aynı saatlerde başlayan programda, hayatın içinden çıkan yaşanmış acıklı hikayelere tanıklık edebileceksiniz. Kayıplardan cinayetlere kadar daha pek çok yaşanmış olay örgüsü bir kez daha programda ele alınıyor ve çözülmek için harekete geçiliyor. Saat 15:45’de “Yemekteyiz” adlı yayın ile mükemmel bir gün ortası sizleri bekliyor. Bugün programı izlerken hafta başı olduğu için farklı yarışmacıların tanışma anlarına tanıklık edebileceksiniz.

Saat 20:00’da “O Ses Türkiye” adlı ses yarışması ile keyifli bir akşamın tadını çıkartabileceksiniz. Ünlü ve deneyimli jüri kadrosu karşısında ses performanslarını gösteren yarışmacıları ile neşe içinde dinleyebilir ve kendinizi eğlence dolu akşamın akışına bırakabilirsiniz. Gece kuşağında ise gündüz yayınlanan programların tekrarları ile karşılaşacaksınız. 00:15’de “Yemekteyiz” tekrarı ile ekranlarınıza gelecek. Ardından 02:15’de “Gerçeğin Peşinde”, 04:15’de ise “Gel Konuşalım” adlı iki programın daha tekrar bölümünü seyredebileceksiniz.