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Tuvana Türkay ile Aslıhan Karalar'ın deniz keyfi!
Geçtiğimiz haftalarda tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay, kendisi gibi oyuncu arkadaşı Aslıhan Karalar ile plajda buluştu. Önceki gün Yalıkavak'taki bir otelde görüntülenen oyuncular, denizin keyfini çıkardı.
Oyuncu Tuvana Türkay, meslektaşı Aslıhan Karalar ile tatil sezonunu açtı. Önceki gün Yalıkavak'taki Mgallery Hotel Bodrum'da görüntülenen yakın arkadaşlar, güzel havanın tadını çıkardı.