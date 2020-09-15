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Türkiye ve Yunanistan'dan NATO Karargahı'nda kritik görüşme!

AA |  15 Eylül 2020 Salı - 9:45 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 9:45

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda "ayrıştırma usullerinin" görüşüleceği teknik toplantının bugün öğleden sonra yapılması bekleniyor.


Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri NATO Karargahı'nda teknik toplantı  yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens  Stoltenberg arasındaki görüşme sonrasında NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan  askeri heyetleri arasında toplantı yapılması kararlaştırılmıştı.
Bu kapsamda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma  usullerinin" görüşüldüğü toplantıların ilki 10 Eylül'de, NATO Karargahı'nda  gerçekleştirildi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teknik toplantının bugün  öğleden sonra yapılması bekleniyor.
 
  
 
 

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NATO TÜRKİYE YUNANİSTAN
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