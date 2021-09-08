Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Mısır istişarelerinin, 2'nci turunun Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki heyetler arasında Ankara’da düzenlendiği belirtildi. Açıklamada "Görüşmelerde, ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye, Irak, Filistin ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler dahil bazı bölgesel konular da ele alınmıştır. Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır" denildi.
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Türkiye-Mısır heyetlerinin ikinci görüşmesi gerçekleştirildi
08 Eylül 2021 Çarşamba - 16:14 | Son Güncelleme : 08 09 2021 - 16:25
Dışişleri Bakanlığı'nca Ankara'da yapılan Türkiye-Mısır istişarelerinin ikinci turunda tarafların, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kaldığı belirtildi.
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