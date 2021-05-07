Türkiye duyurdu: F-35 programında ABD ile yeni süreç başlıyor

Türkiye, ABD ile savunma alanında diyalog masasına oturacak. Tek taraflı F-35 savaş uçağı programından çıkarılması sonrası haklarını almak için ABD ile süreç başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "Bu ortaklık çerçevesinde, uçaklarımızla ilgili oluşan haklarımızın zayi olmaması, hukuk temelli bir yaklaşımla müttefiklik ruhuna da aykırı olmayacak şekilde bir çözüm bulunmasıyla ilgili diyalog süreci başlayacak. 'Türkiye'yi çıkarttım' açıklamalarının hiçbir hukuki zemini yok" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, mutabakat zaptını hatırlattı, Türkiye'nin programdan çıkarılmasının neden hukuki olmadığını anlattı, "Çıkarma ya oy birliği ile olur ya da ülke kendisi çekilir" vurgusunu yaptı.

Bu durumu ABD'nin yazdığı mektupta da itiraf ettiğini söyledi: "Çünkü söylediklerine göre bu mutabakat zaptı çerçevesinden kendileri çekildiklerini, ayrı bir mutabakat zaptı ile işe devam edeceklerini bildiriyorlar. Bu ne demek? Biz bu kurduğumuz tablodan birisini çıkartamayacağımızı anladık."

Lazer silahları

Gazetecilerle bir araya gelen İsmail Demir, savunma sistemlerinde önemli bir adım olan lazer silahları hakkında bilgi de verdi:

"Lazer silahıyla ilgili belli bir aşamadayız. Bir kara platformu üzerinde özellikle drone saldırılarını önlemek için bir tanesi, hizmete vermeye az kaldı. Daha büyük platformlar için, mesela bir gemiye yerleştirmek gibi çalışmalar gündemde olabilir."

Türkiye F-35 programına, Ortak Mutabakat Zabtı ile ortak üretici olarak katılmıştı.