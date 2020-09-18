Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki, büyükelçi bakanlığa çağrıldı...

Yunan gazetesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili ahlaksız manşet. Skandal habere Türkiye'nin tepkisi çok sert oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık" dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında tansiyon yükselirken, Yunan medyasında küstah manşetler yer almaya başladı. Türkiye ile sahada bir türlü başa çıkamayan, masada da kaybetmemek için sürekli kaçan Yunanistan'da medya da raydan çıktı. Ülkede yayın yapan Dimokratia isimli gazete bugün ahlaksız bir manşet ile okuyucularının karşısına çıktı. Sık sık Türkiye ile ilgili provokatif haberlerin yer aldığı gazetenin manşetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alçakça hakaret etti. Gazetenin haberinin detayında ise, "Sultanın" şizofrenik taleplerine Yunanistan nasıl cevap vermesi gerekirdi" şeklinde küstah ifadeler yer alıyor.