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Türkiye'den Yunanistan'a Navtex cevabı

AA |  21 Kasım 2020 Cumartesi - 22:54 | Son Güncelleme : 21 11 2020 - 22:54

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamayla ilgili, "Yunanistan her Navtex ilanımızda açıklama yapmak yerine, görüşme çağrılarımıza olumlu yanıt vermelidir." ifadesini kullandı.


Sözcü Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının bugün bir açıklama daha yayımlayarak, Oruç Reis'in Türk kıta sahanlığında icra etmekte olduğu sismik araştırma faaliyetine ilişkin bilinen iddia ve itirazlarını yinelediğini belirtti.
 
Aksoy, bu iddia ve itirazların, Türk Dışişleri Bakanlığının, geçen temmuzdan bu yana yaptığı 6 açıklamayla yanıtlandığını belirterek, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir. Yunanistan her Navtex ilanımızda açıklama yapmak yerine, görüşme çağrılarımıza olumlu yanıt vermelidir." ifadesini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı Hami Aksoy Yunanistan
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