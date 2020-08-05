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Türkiye'den Lübnan'a yardım uçağı

05 Ağustos 2020 Çarşamba - 15:44 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 16:22

AFAD, Lübnan'a uçakla tıbbi yardım malzemesi gönderecek.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen patlama sonucunda yaşanan elim olay sebebiyle Lübnan halkının acil ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere gerekli çalışmalar başlatılmıştır.
 
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay aracılığıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk edilmekte, Sahra Hastanesi kurulumu planlanmakta, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme dahil, acil insani yardım malzemesi gönderilmektedir.
 

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Türkiye Lübnan yardım
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