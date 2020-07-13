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Türkiye'den, Ermenistan'ın Azerbaycan’a yönelik saldırısına tepki

AA |  13 Temmuz 2020 Pazartesi - 1:41 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 1:41

Dışişleri Bakanlığından, Ermenistan'ın, Azerbaycan’a yönelik saldırısına tepki gösterilerek, "Ermeni silahlı unsurlarının Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden Azerbaycanlı şehitler için dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan’ın saldırgan  milliyetçilik anlayışının yeni bir tezahürü olan bu eylemin Azerbaycan tarafından  püskürtülmüş olmasının, saldırganlığın karşılıksız bırakılmayacağının somut bir  göstergesi olduğu vurgulandı.
 
Açıklamada, Ermenistan’ın uluslararası toplumun dikkatini Azerbaycan  toprağı Yukarı Karabağ ve çevresinde yıllardır sürdürdüğü hukuk dışı işgalden  başka yerlere çekmek ve ihtilafa yeni boyutlar kazandırarak siyasi çözümün önünü  tıkamak için başvurduğu bu teşebbüslerin sonuçsuz kalmaya mahkum olduğuna dikkat  çekildi.
 
Ermeni tarafının bu tür tehlikeli taktiklerden vazgeçmesi, aklıselim  davranması ve hukukun yolunu seçmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, kendi  kapasitesini aşan emeller uğrunda maceraperestliğe soyunmanın, Ermenistan’ın  muhakeme zaafını ortaya koyduğu ve bölgedeki barış ve istikrarın önündeki en  büyük engeli oluşturduğu kaydedildi.
 
Açıklamada, Ermenistan’ın saldırganlığını örtme çabasının uluslararası  camia tarafından da hiçbir şekilde kabul görmemesinin temenni edildiği  belirtilerek, şunlar kaydedildi:
 
  
 
    "Ermeni silahlı unsurlarının Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine  gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden Azerbaycanlı  şehitler için dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve hükümetine başsağlığı,  yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, toprak bütünlüğünü koruma  mücadelesinde tüm imkanlarıyla Azerbaycan’ın yanında yer almaya devam edecektir."
 
  
 

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Dışişleri Bakanlığı Ermenistan Azerbaycan
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