Türkiye'den Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin "Ermenistan aklını başına toplasın. Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında son günlerde çatışmalar yaşanıyor. Tarafların birbirine topçu ateşleriyle saldırması sonrasında Türkiye'den de Azerbaycan'a destek çağrısı geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan aklını başına toplasın. Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.

TRT Haber'de açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ermenistan haince bir saldırıda bulundu ve 4 tane kardeşimiz şehit oldu. Burada şunu görüyoruz Ermenistan özellikle yeni çatışma alanları oluşturmak istiyor. Siyasi çözüme bugüne kadar Ermenistan yanaşmadı. Bugüne kadar Ermenistan hiçbir çözüme yanaşmadı. Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez, aklını başına toplasın. Azerbaycan yalnız değildir. Biz tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nı arayacağım, değerlendirme yapacağız.""

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