Türkiye'den AB'ye sert yanıt! 'Ne pahasına olursa olsun koruyacağız...'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları:

"Hakkaniyet bekliyoruz. Bu hakkaniyet çerçevesinde de Türkiye'nin geri adım atmasını kimse beklemesin.

Türkiye ne pahasına olursa olsun Doğu Akdeniz 'in her metrekaresinde, o suyun her metreküpünde haklarını koruyacaktır.