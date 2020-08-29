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Türkiye'den AB'ye sert yanıt! 'Ne pahasına olursa olsun koruyacağız...'

29 Ağustos 2020 Cumartesi - 12:04 | Son Güncelleme : 29 08 2020 - 12:14

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AB'ye çağrıda bulunarak, "Hakkaniyet bekliyoruz. Bu hakkaniyet çerçevesinde de Türkiye'nin geri adım atmasını kimse beklemesin. Türkiye ne pahasına olursa olsun Doğu Akdeniz'in her metrekaresinde, o suyun her metreküpünde haklarını koruyacaktır." dedi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları:
 
"Hakkaniyet bekliyoruz. Bu hakkaniyet çerçevesinde de Türkiye'nin geri adım atmasını kimse beklemesin.
 
Türkiye ne pahasına olursa olsun Doğu  Akdeniz'in her metrekaresinde, o suyun her metreküpünde haklarını  koruyacaktır.
 
Avrupa'ya söylediğimiz şu, Doğu Akdeniz de dahil olmak üzere  Egeler de dahil olmak üzere Türkiye haklarından kesinlikle vazgeçmeyecektir.
 
(Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmak istemesi) Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
 
Ne yazık ki Avrupa'nın, Türkiye'nin lehine, çıkarlarımıza olan  hiçbir konuda yanımızda olmayı bırakın tepki vermediğini pek hatırlamıyoruz.
 
Bir başka ülke, kendi kıta  sahanlığında kendi faaliyetlerini yürüttüğü zaman hiçbir ses çıkmıyor da Türkiye  kendi kıta sahanlığında Doğu Akdeniz'de kendi gemisiyle kendi kaynaklarını araştırdığında niye kıyamet kopar, anlaşılır gibi değil.

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