Tüp bebek tedavisinde yeni uygulamalar nelerdir?

Yapılan çalışmaların sonuçları gösteriyor ki gelecekte tüp bebek yöntemi ile dünyaya gelen bebeklerinin sayısı normal yoldan gebelik sonrası doğan bebeklerden daha fazla olacak. Bunun sebepleri olarak ise; obezitenin artması, günlük hayat stresinin yoğunluğu, çocuk sahibi olma yaşının ilerlemesi gösteriliyor. Bunların haricinde ise hem kadınların hem de erkeklerin dengesiz ve yetersiz beslenmesi, sigara ve alkol tüketiminin artması da normal yolla çocuk sahibi olmanın önüne geçiyor.

Tüp bebek tedavisi nedir?

Kısaca tüp bebek tedavisi, anne adayından alınan yumurtanın, baba adayından alınan sperm ile laboratuvar ortamında döllenmesi işlemidir. Döllenme sonrası oluşan embriyolardan kaliteli embriyolar seçilerek anne rahmine transfer edilir. 12 günün sonunda gebelik testi yapılır ve operasyonun başarısı veya başarısızlığı belirlenir. Döllenme sonrası elde edilen embriyoların kalitesi değişeceğinden tüp bebek tedavisinde net veri sonuçlarını tahmin etmek imkansızdır. Ancak tedavinin başarı oranı genellikle yüzde 33 ile 55 arasındadır. Başarılı sonucu etkileyebilecek birçok faktör vardır. Bu faktörler tıbbi faktörler ve çevresel faktörler olabilir.

Peki tüp bebek tedavisinde başarı şansını artıran yeni uygulamalar neler?

Genetik tarama testi

Genetik tarama testi, embriyoya ait hücrelerin girişimsel yöntemler sayesinde genetik hastalık ya da kromozom sayısına yönelik tarama ve tanı işlemleri yapılabiliyor. Bu sayede tüp bebek tedavisinin sonucunda sağlıklı bebeklerin dünyaya gelme şansı artıyor.

Bununla beraber yaygın şekilde uygulanan tüp bebek uygulamalarında butik uygulamalara geçiliyor. Butik uygulamalarda tüp bebek sürecinin her adımı kişiye özel şekilde planlanarak uygulanıyor. Çiftler detaylı olarak inceleniyor ve tespit edilen sorunlar süreç içerisinde tedavi edilip tüp bebek tedavisinin başarı ile sonuçlanması sağlanıyor.

Embriyoskop yöntemi

Bebek sahibi olmak isteyen çiftler için daha kaliteli embriyo gelişimi ve transfer için en doğru embriyonun seçilmesini sağlayan embriyoskop yöntemi geliştirildi. Bu yöntemin kullanımı ise tüp bebek tedavisinde uzmanlık ve tecrübe gerektiriyor. Embriyoskop kullanımında yumurta ve sperm döllendikten sonra yumurta embriyoskop içindeki özel bölmeye yerleştirilir. Her hastanın yumurta embriyo gelişimi özel bir alanda ayrı ayrı takip edilir. İdeal bir doğal ortam oluşturmuştur. Embriyo ayna sisteminde gelişimsel kuluçka bölümünün sürekli kaydını sağlayabilen özel mikroskop video sistemi bulunmaktadır. Ayrıca tüm bu gelişmeleri analiz edip değerlendirebilecek bir bilgisayar sistemi bulunmaktadır. Bu sayede döllenmeden sonra embriyo karşılaştırmaya alınmadan embriyo gelişiminin tüm aşamaları kesintisiz olarak gerçekleştirilir. Embriyoskop takibi sırasında embriyonun gelişimi sağlıklı ve kalitelidir. En önemli nokta, tüm gelişim aşamalarını net ve sürekli takip ederek en kaliteli embriyoları seçmektir.

Mikroenjeksiyon yöntemi

Mikroenjeksiyon yöntemi, erkek kısırlığı sorununu çözmek için devrim niteliğinde bir yöntemdir. Sadece erkek kısırlığında değil; yumurtanın spermi geçememesi durumunda, döllenme başarısızlığında, yumurta sayısı olan anne adayları ve anne adayları için uygundur. Bu olumsuz etkiler mikroenjeksiyon yöntemleri ile giderilebilmekte ve tüp bebek tedavisinin başarılı olma şansı artmaktadır. Modern tıpta yardımcı üreme yöntemleri klasik tüp bebek ve mikroenjeksiyon yani intrasitoplazmik sperm enjeksiyonudur. Tüp bebek ve mikroenjeksiyon arasındaki fark, döllenme şeklinde yatmaktadır. Mikroenjeksiyon, tıp literatüründe ICSI olarak kısaltılmıştır. Mikroenjeksiyon yönteminde sperm hücreleri doğrudan yumurta hücrelerine aktarılır. Mikroenjeksiyon yönteminde döllenme başarı oranı daha yüksektir. Sperm sayısı ve kalitesi düşük olan erkekler bile bu yöntemle çocuk sahibi olma şansına sahiptir. Mikroenjeksiyon yönteminde tek bir sperm hücresi elde edilse dahi doğum yapma şansı vardır.

ERA testi

Era testi yöntemi, yüksek kaliteli embriyo transferine ve yeni tedavilerin oluşturulmasına rağmen neden hamile kalamadığınızı açıklayabilen genetik bir testtir. ERA testi, hastanın implantasyon penceresinin zamanını belirlemek için kullanılır. Çalışmalar, implantasyon penceresi ile ilgili 238 gen olduğunu göstermiştir. Doğal adet döngüsü veya hormon tedavisi döngüsü sırasında hastanın endometriyumundan çok küçük bir doku örneği alınır ve bu 238 genin ekspresyon seviyeleri taranarak rahmin transplantasyona uygun olup olmadığı belirlenir. Bu nedenle implantasyon penceresinin zamanı ortaya çıkar ve bireysel embriyo transferi zamanı sağlanır. Sonuç pozitif ise hastanın adet döngüsü içerisinde embriyo transferi tamamlanır.

Rahim çiziği

Tüp bebekte rahim duvarının kazınması veya "endometriyal kazıma" genellikle daha önceki tüp bebek tedavilerinde rahim duvarı yeterince kalınlaşmamış ve tüp bebek denemelerinde başarısız olan hastalar için uygundur. Endometriyal kazıma, özel bir tıbbi cihazın (histeroskop) kullanılarak rahim ağzına ve rahime girerek kaşıma yapılması işlemidir. Bu sayede yeni endometrium dokusunun gelişmesi sağlanır, embriyo tutunma şansı ve tüp bebek başarısı artar.