13 Şubat 2018 Salı
İSTANBUL 
9°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.350 0.46 EURO 4,6860 0.29
USD 3,8030 0.06 ALTIN 162,460 0.60
CANLI BORSA
TÜMÜ

TSK’ya bu tuzağı kurmuşlar! Terörist cesetleriyle...

AA |  13 Şubat 2018 Salı - 11:19 | Son Güncelleme : 13 02 2018 - 12:31

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda PYD/PKK'dan kurtardıkları köylerde örgütün kaçarken gizlediği mayın ve patlayıcıları temizliyor. ÖSO komutanlarından Şami: "PKK her yere mayın ve patlayıcı saklamış. Onları temizlemeye devam ettiğimiz için şimdilik köylülerin evlerine dönmesine izin vermiyoruz. Köyden kaçan teröristler, halkın geçim kaynağı zeytinlerini sakladığı depoları bile mayınlamışlar. Hatta köyde bıraktıkları kendi terörist arkadaşlarının cesetlerini bile mayınlamışlar"


Zeytin Dalı Harekatı kapsamında  Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) terör örgütü  PYD/PKK'dan temizlediği köylerde örgütten geriye, kurduğu bombalı tuzakları  kaldı. Bomba imha ekipleri, teröristlerin yerleştirdiği patlayıcıları imha  çalışmaları sürdürüyor. 
 
TSK ve ÖSO birliklerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ele geçirdiği  köylerde terör örgütünün birçok noktaya mayın ve patlayıcı yerleştirdiği ortaya  çıktı.
 
Teröristler, bu yönteme işgal ettiği bölgelerden kaçmadan önce TSK ve  ÖSO birliklerinin ilerlemesini yavaşlatmak ve sivillerin evlerine geri dönmesinin  önünü kapatmak için başvuruyor.
 
5 Şubat'ta terör örgütünden temizlenen Dikmetaş köyünde uzman ekipler,  mayın ve bombalı tuzakların temizlenmesi çalışmalarını sürdürüyor.
 
ÖSO komutanlarından Ebu Ahmet Şami AA muhabirine yaptığı açıklamda,  "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Dikmetaş köyünde  çalışmalarımız devam ediyor. Köyü ele geçirdikten sonra PKK'nın köydeki sivillere  ait evleri mayınladığını fark ettik." dedi.
 
Teröristlerin gizledikleri tuzakları ve patlayıcıları imha etme  çalışmalarının sürdüğünü belirten Şami, "PKK her yere mayın ve patlayıcı  saklamış. Onları temizlemeye devam ettiğimiz için şimdilik köylülerin evlerine  dönmesine izin vermiyoruz." ifadelerini kullandı.
 
"Kendi terörist arkadaşlarının cesetlerini bile mayınlamışlar"
 
Ebu Ahmet Şami, "Köyden kaçan teröristler, halkın geçim kaynağı  zeytinlerini sakladığı depoları bile mayınlamışlar. Hatta köyde bıraktıkları  kendi terörist arkadaşlarının cesetlerini bile mayınlamışlar. PKK, köylüleri  zorla evlerinden çıkarttıktan sonra  her yere bombalı tuzaklar yerleştirmiş."  diye konuştu.
 
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu  yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 33'ü köy, 3'ü  köy altı yerleşim ve 14'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 51 noktayı örgütten  kurtardı.
 
Teröristlerden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar  şöyle:
 
"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy,  Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz  Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı  iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde , Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki,  Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı  köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali  Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac  Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye,  Dükkan, Eşkan, Muhammediye köyleri ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran  beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya  Tepesi."

ETİKETLER

Zeytin Dalı Harekatı TSK ÖSO mayın ve patlayıcılar ÖSO komutanları
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.