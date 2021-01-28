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TSK'nin Aden Körfezi'ndeki görev süresi bir yıl daha uzatıldı

AA |  28 Ocak 2021 Perşembe - 7:17 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 7:19

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yer aldı.


Kararda, TSK deniz unsurları konuşlandırılmak suretiyle bölgede  seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin  şekilde muhafazasının, uluslararası toplumca yürütülen deniz haydutluğu, silahlı  soygun eylemleri ve denizde terörizmle müşterek mücadele harekatlarına aktif  katılımda bulunulmasının sağlandığı belirtildi.
 
Bu alanda yapılan insani yardım faaliyetlerine destek verilmesinin,  TSK deniz unsurlarının harekat etkinliğinin ve bölgeye ilişkin tecrübesinin  artırılmasına katkıda bulunduğu belirtilen kararda, bu alanda ilgili ülkelerle iş  birliğinin sürdürülmesine yönelik milli politikanın desteklenmesi ve Birleşmiş  Milletler (BM) sistemi içinde, bölgesel ve küresel ölçekte oynanan rolün ve  görünürlüğün pekiştirilmesinin temin edildiği vurgulandı.
 
Anılan bölgelerde meydana gelmeye devam eden deniz haydutluğu ve  silahlı soygun eylemleriyle uluslararası toplumca mücadele edilebilmesine cevaz  veren BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarının süresinin, son olarak 5 Şubat  2020'de alınan TBMM kararıyla bir yıl daha uzatıldığı anımsatılan kararda, TSK  deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve  mücavir bölgelerdeki görev süresinin 10 Şubat 2021'den itibaren bir yıl daha  uzatılması; ayrıca denizde terörizmle mücadele harekatlarına katkı sağlanabilmesi  maksadıyla bölge ülkeleri kara suları dışında denizde terörizmle mücadele görevi  için yetkilendirilmesi öngörülüyor.
 
  
 

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TSK aden Resmi gazete
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