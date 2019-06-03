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TSK'dan terör örgütüne darbe üstüne darbe! Sayı artıyor...

AA |  03 Haziran 2019 Pazartesi - 9:17 | Son Güncelleme : 03 06 2019 - 10:52

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda bir terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu.

Lice kırsalına düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.


Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen hava  harekatında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi. 
 
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zap bölgesine  yönelik hava harekatı yapıldı.
 
Harekat kapsamında, en az 5 terörist etkisiz hale getirildi.
 
 
28'E YÜKSELDİ
 
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı.
 
Buna göre, harekatta 1 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.  Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu.
 
 
 
İçişleri Bakanlığından, Diyarbakır'ın Lice kırsalına düzenlenen  operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
 
 
 

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