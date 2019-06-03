TSK'dan terör örgütüne darbe üstüne darbe! Sayı artıyor...

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi.



Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda bir terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu.



Lice kırsalına düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

