Son dakika: TSK Afrin merkez sınırlarına ulaştı

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtından son gelen bilgilere göre, TSK ve ÖSO'nun Afrin'ndeki harekatı ilçe merkezi sınırlarına ulaştı. Merkeze bağlı Şavarighat El Caviz ve Melkiye köyleri ile Büyük Halobu köyleri teröristlerden temizlendi. Cinderes'te Beşar Esad, Büyük Halubi ve Küçük Halubi köylerinde ise YPG'li teröristlerin astığı Öcalan posterleri indirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Şavarighat El Caviz ve Melkiye köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırarak, Afrin ilçe merkezi sınırları içine girdi. TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezinin kuzeydoğusundaki Şavarighat El Caviz ve Melkiye köylerini kurtardı. Söz konusu yerleşimler, Zeytin Dalı Harekatı'nda ilçe merkezinde ele geçirilen ilk köyler oldu. YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler 'den de tepki görüyor. O BARAJ KONTROL ALTINA ALINDI Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Büyük Halobu köyünü terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtararak, ilçeye su sağlayan barajı da kontrolüne aldı. Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Büyük Halobu köyünü terörden arındırdı. Böylece 17 Nisan Barajı'nın bulunduğu nokta da ele geçmiş oldu. Baraj göletinin batı kısımları ise halen teröristlerin işgalinde bulunuyor. 17 Nisan Barajı, Afrin'in kuzeyinde Şeran belde merkezinde bulunuyor. İlçe genelinde elektrik ve temiz su ihtiyacını karşılayan tek kaynak niteliğinde. 1977 yılında inşa edilen baraj, Şeran ve Afrin'in elektrik ihtiyacının yaklaşık üçte birini sağlıyor. YPG/PKK, 6 yıl önce Afrin'i ele geçirdiğinde bu barajdan, Suriye-Türkiye sınırında askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine gönderilen suyu da kesmişti. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 124'ü köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 161 bölgeyi kontrol altına aldı.

YÜZDE 60'I TERÖRİSTLERDEN ALINDI

Türk Silahlı Kuvvetleri, geçen 20 Ocak’ta Türkiye sınırındaki Afrin bölgesini teröristlerden temizleyerek hudut güvenliğinin sağlanması amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sürüyor. Harekat kapsamında Suriye’nin kuzey batısındaki Afrin bölgesinin yüzde 60’lık kısmı teröristlerden temizlendi.

Batı cephesindeki Cinderes ve kuzey cephesindeki Şavırga el Coz/Şavarigat ile Merasat el Hatib'in alınmasıyla Afrin'e kalan mesafe 6,03 kilometreye düştü. Zeytin Dalı Harekâtı'yla YPG'li teröristlerden temizlenen alan ise 814 kilometrekareye ulaştı. Böylece Afrin bölgesinin üçte birinden fazlası el değiştirmiş oldu.

3 BİN 149 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3 bin 149 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

HEDEF: MABADLI BELDESİ

Kuzey, doğu ve batı cephelerinde stratejik noktadaki köylerde ilerleyişini sürdüren TSK’nın yeni hedefi kalan son belde olan Mabadlı’yı teröristlerden temizlemek. Mabadlı’nın teröristlerden temizlenmesi ile bir anlamda Afrin’e giden yolda önü tamamen açılacak olan TSK birlikleri, daha hızlı ilerlemeye başlayacak. TSK birliklerinin beklenenden daha hızlı ilerleyiş kaydederek kısa süre içerisinde ulaşarak Afrin’i kuşatacağı bildirildi.

6 BELDEDEN 5’İ ALINDI

Sınırını güvenli hale getirmek isteyen ve Suriye topraklarında kış koşullarına rağmen ilerleyişini sürdüren TSK birlikleri Afrin’in 6 beldesinden 5’ini ele geçirdi. Cinderes, Raco, Şeran, Bülbül ve Şeyh Hadid’i çatışmaların ardından teröristlerden arındıran TSK birlikleri şimdi son belde olan Mabadlı’yı da PYD/PKK teröründen kurtarmayı hedefliyor. TSK birlikleri teröristlerden arındırdığı belde merkezlerinde şimdi meskun mahal operasyonu tecrübesine sahip birlikleri ile tuzaklanmış patlayıcı imhasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

AFRİN'E TERÖRİSTLERİ GÖNDERDİLER

Türk savaş uçakları, köydeki terör mevzilerini gece saatlerinde bombardımana tuttu. Terör örgütü PKK 'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin kontrolündeki bölgelerden Afrin'e yeni teröristler sevk edildi.

TÜRK ASKERİ KONVOYU AZEZ'E GİRİŞ YAPTI

Meryemin'in hemen doğusunda yer alan ve Fırat Kalkanı Harekâtı'yla teröristlerden temizlenen Azez'e yeni Türk askeri konvoyu dün akşam giriş yaptı. Gün içinde Azez'in batısındaki kavşak alınarak Afrin'in doğuyla bağlantısı tamamen kesilmiş oldu.

MENBİÇ'TE TERÖRİSTLERİN PROTESTO GÖSTERİSİ

Türkiye'nin Afrin'den sonraki hedefi Menbic'te dün YPG'li teröristleri protesto gösterisi düzenlendi.