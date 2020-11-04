Trump ve Biden'dan peş peşe açıklamalar geliyor! 'Oylarımızı çalmaya çalışıyorlar'

OLAY OLDU...

Twitter geçtiğimiz günlerde, ABD’de yapılacak Devlet Başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili olarak yalnızca resmi sonuçları ve açıklamaları değerlendirmeye alacaklarını açıklayarak; yanlış bilgiler ve yönlendirmeler içeren tweetler’in silineceğini söylemişti. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ın sosyal medya hesabında yaptığı “Çok açık ara öndeyiz ama seçimi çalmaya çalışıyorlar. Bunu yapmalarına izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapandıktan sonra oy kullanılamaz. Bu gece açıklama yapacağım. Büyük bir galibiyet." paylaşımı yanıltıcı bilgi içerdiği gerekçesiyle Twitter tarafından silindi. Trump ikinci kez aynı tweet’i atınca bu defa da paylaşımına sansür getirildi.