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Trump ve Biden'dan peş peşe açıklamalar geliyor! 'Oylarımızı çalmaya çalışıyorlar'

04 Kasım 2020 Çarşamba - 8:54 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 10:18

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kıyasıya yarış sürüyor. Trump ve Joe Biden'dan peş peşe açıklamalar geldi. Joe Biden 'Sandıkları terk etmeyin' çağrısında bulunurken, ABD Başkanı Trump ise "Oylarımızı çalmaya çalışıyorlar. İzin vermeyeceğiz" dedi.

Öte yandan ABD’de Devlet Başkanlığı Seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı rakibi Joe Biden arasındaki rekabet kıyasıya devam ederken, Trump’ın Twitter’da yaptığı “galibiyet” paylaşımı Twitter tarafından silindi. Trump aynı paylaşımı ikinci defa yapınca bu defa sansürlendi.


ABD'de başkanlık yarışı kıyasıya sürüyor. ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan  270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanacak. Peş peşe açıklamalar geldi. Demokrat aday Joe Biden, ABD başkanlık seçimlerinde oyların sayıldığı esnada seçmenlerine 'Sandıkları terk etmeyin' çağrısında bulundu.Ülke genelinde oy sayımı sürerken Biden, bulunduğu Delaware eyaleti  Wilmington’da kameraların karşısına geçerek seçmenlerine kısa bir konuşma yaptı. “Bu gece, bu seçimi kazanmak için doğru yolda olduğumuzu söylemeye  geldim.” diyen Biden, “Hiç görülmemiş bir şekilde yapılan erken oylama nedeniyle  sonucun zaman alacağını biliyorduk. Sayımlar bitene kadar sabırlı olmalıyız.”   çağrısında bulundu. Biden, Arizona ve Minnesota’yı kazanma konusunda kendilerine  güvendiklerini belirterek, Georgia, Wisconsin ve Michigan eyaletleri üzerinde de  iyi hissettiklerini ve Pennsylvania’yı da kazanacaklarını savundu.  Seçim sonuçları konusunda iyimser olduğunu belirten Biden, “Bu seçimi  kimin kazandığını ilan etmek benim veya Donald Trump’ın işi değil, buna Amerikan  halkı karar verecek. İnancınızı koruyun.” ifadelerini kullandı.
  
 
 ABD'deki 59. başkanlık seçimlerinde birçok eyalette sonuçlar  açıklanırken, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Trump, Twitter'dan  açıklama yaptı. Trump paylaşımında,  "Büyük avantajımız var ama onlar (Demokratlar)  seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Oylar sandıklar  kapatıldıktan sonra kullanılmamalı." ifadelerini kullandı. Başka bir paylaşımında ise Trump, ilerleyen saatlerde bir açıklama  yapacağını belirtti.  Trump'ın Twitter paylaşımlarını, Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın  açıklama yaptığı saatlerde yapması da dikkatlerden kaçmadı.
 
OLAY OLDU...
 
Twitter geçtiğimiz günlerde, ABD’de yapılacak Devlet Başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili olarak yalnızca resmi sonuçları ve açıklamaları değerlendirmeye alacaklarını açıklayarak; yanlış bilgiler ve yönlendirmeler içeren tweetler’in silineceğini söylemişti. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ın sosyal medya hesabında yaptığı “Çok açık ara öndeyiz ama seçimi çalmaya çalışıyorlar. Bunu yapmalarına izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapandıktan sonra oy kullanılamaz. Bu gece açıklama yapacağım. Büyük bir galibiyet." paylaşımı yanıltıcı bilgi içerdiği gerekçesiyle Twitter tarafından silindi. Trump ikinci kez aynı tweet’i atınca bu defa da paylaşımına sansür getirildi.
 
 

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