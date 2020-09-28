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Trump'tan flaş Dağlık Karabağ açıklaması

AA |  28 Eylül 2020 Pazartesi - 1:50 | Son Güncelleme : 28 09 2020 - 1:50

ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara ilişkin, ''O bölgede çok iyi ilişkilerimiz var ve (çatışmaları) durdurabilecek miyiz bakacağız.'' dedi.


Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan ve  Ermenistan arasında artan gerginliğin sorulması üzerine, gelişmelerden haberdar  olduğunu söyledi.
 
Durumu dikkatli bir şekilde izlediklerini belirten Trump, ''O bölgede  çok iyi ilişkilerimiz var ve (çatışmaları) durdurabilecek miyiz bakacağız.'' diye  konuştu.
 
Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni  güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar  başlamıştı.
 
Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini  işgalden kurtarmıştı.

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