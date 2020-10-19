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Trump'tan Esad'a gizli mektup! Üst düzey Beyaz Saray yetkilisinin Suriye'ye gittiği iddiası

AA |  19 Ekim 2020 Pazartesi - 7:52 | Son Güncelleme : 19 10 2020 - 8:10

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yardımcı Asistanı ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Terörle Mücadele Direktörü Kash Patel'in, Suriye rejiminin rehin tuttuğu iki Amerikalının salıverilmesi için Şam'ı ziyaret ettiği öne sürüldü.


Wall Street Journal gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı  haberine göre, 10 yıldan uzun süredir Suriye rejimi ile ABD hükümeti arasındaki  ilk temas bu yılın başında kuruldu ve Patel, Şam'a ziyaret gerçekleştirdi.
 
Patel, Şam ziyareti esnasında Esed rejiminin elinde rehin bulunduğuna  inanılan iki ABD vatandaşının salıverilmesi için "gizli görüşmeler" yaptı ancak  görüştüğü kişilerle ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.
 
Ziyarette 2012'de Suriye'de ortadan kaybolan ABD vatandaşı serbest  gazeteci Austin Tice ve 2017'de Suriye rejiminin kontrol noktalarından birinde  durdurulduktan sonra bir daha haber alınamayan Suriye kökenli ABD'li terapist  Macid Kamalmaz'ın salıverilmesi için çalışıldığı belirtildi.
 
Öte yandan, bu iki kişinin dışında en az 4 ABD vatandaşının daha Esed  rejiminin elinde rehin tutulduğuna inanılıyor.
 
Trump'ın Esed'e mektup yazdığı iddiası
Kaynaklar, mart ayında Trump'ın, Beşşar Esed'e gizli mektup yazdığını  ve Tice'ın serbest bırakılması için doğrudan diyalog çağrısı yaptığını öne  sürerek, geçen hafta da Lübnanlı üst düzey güvenlik yetkilisi Abbas İbrahim'in  Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile aynı konuyla ilgili  görüştüğünü iddia etti.
 
Konuya yakın kişiler, görüşmeler sonucu Suriye rejimiyle çok fazla yol  alınamadığını kaydetti.
 
ABD ile Suriye yönetimleri arasında Şam'da bilinen en son görüşme 2010  yılında gerçekleşmişti. ABD, 2012'de Suriye iç savaşında Esed rejiminin eylemleri  nedeniyle diplomatik ilişkileri kesmişti.

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