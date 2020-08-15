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Trump'ın korktuğu başına geldi! Kelimenin tam anlamıyla utanç verici...

ABD'de tarihi seçime yaklaşık 2,5 ay kala ortaya dökülenler, dudak uçuklattı.

Trump'ın korktuğu başına geldi! Kelimenin tam anlamıyla utanç verici... ABD'de Başkan Donald Trump hakkında çıkan kitaplara bir yenisi ekleniyor.
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