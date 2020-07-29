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Trump duyurdu! Tiktok yasaklanıyor mu?

AA |  29 Temmuz 2020 Çarşamba - 18:13 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 18:13

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un yasaklanması konusunda henüz karar vermediklerini söyledi.


Trump, Teksas eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan  ayrılmadan önce Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile kameraların karşısına geçti.
 
TikTok'un Çin yönetimi ile bağlantıları nedeniyle ABD'de yasaklanıp  yasaklanmayacağı tartışmalarına ilişkin Donald Trump, "Bu konuya bakıyoruz. Bu  konuda bir karara varmayı düşünüyoruz." dedi.
 
Trump, bugün Facebook, Amazon, Apple ve Google Üst Yöneticilerinin  (CEO) ABD Temsilciler Meclisinde katılacağı oturumu yakından takip edeceğini de  sözlerine ekledi.
 
Hazine Bakanı Mnuchin de bu konuda çalışma yaptıklarını belirterek,  "TikTok konusunda bu hafta Trump'a bir öneri sunacağız. Elimizde birkaç farklı  seçenek var." diye konuştu.
 
"Almanya bizden yararlandı"
 
Donald Trump, ABD'nin Almanya'dan yaklaşık 12 bin askerini çekme  kararına ilişkin ise "Almanya, NATO ödemeleri konusunda ihmalci davranıyor.  Almanya yıllarca bizden ve askerimizden yararlandı. Şimdi askerimizi çekiyoruz.  Ödemelerini yapmaya başlayacaklardır." ifadesini kullandı.
 
ABD'nin NATO'nun savunmasına en çok para harcayan ülke olduğunu  belirten Trump, diğer ülkelere düşen ödemenin yüzde 2 yerine yüzde 4 olması  gerektiğini vurguladı.
 
Rusya'ya "Taliban'a para teklifi" konusunda gözdağı
 
ABR Başkanı Trump, Rusya'nın Afganistan'daki ABD askerlerini  öldürmeleri için Taliban'a para teklif ettiği iddialarına ilişkin, "Birçok insan  bu iddianın doğru olmadığını söylüyor ama Rusya bunu gerçekten yaptıysa çok  sinirlenirim" şeklinde konuştu.
 
Rusya'nın Afganistan müdahalesinde "bir servet ve birçok insanını  kaybettiğini" söyleyen Trump, "Para teklifi iddiaları gerçekse gereken yanıtı  veririz. Daha önce kimse, Rusya, Çin ya da İran konusunda benim kadar sert  olmamıştı" ifadesini kullandı.

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Donald Trump TikTok Çin
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