Trump düğmeye basıyor! Yeşil Kart çekilişi...

Göçmen ve İslam karşıtlığıyla tanınan ABD liderinin Kongre'ye sunacağı yeni göç tasarısında radikal değişiklikler var.

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Kongre'ye kapsamlı bir göç politikası düzenlemesini sunmaya hazırlanıyor.

Plan kapsamında Beyaz Saray , her yıl onlarca ülkeden yüzbinlerce kişinin ABD 'de yaşama hakkı kazanmasını sağlayan yeşil kart çekilişi uygulamasının tamamen kaldırılmasını öngörüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 2013-2015 döneminde Türkiye'den yapılan Yeşil Kart çekilişi başvuruları her yıl için 200 binin üzerindeydi.

Trump, Kasım 2017'de yaptığı bir konuşmada Yeşil Kart çekilişi uygulamasını bitireceğini taahhüt etmiş ve "Yanlış kişilerin girdiği çekilişleri istemiyoruz. Ülkelerin istemedikleri insanlar bize gönderiliyor. Tahmin edin bu istenmeyen insanları alan enayi ülke hangisi?" demişti.

1990 yılında George H.W. Bush döneminde Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyelerinin ortak desteğiyle çıkarılan Yeşil Kart çekilişi düzenlemesiyle ABD her yıl yaklaşık 50.000 göçmen kabul ediyor.

Çekilişte, ABD'ye göçün az olduğu ülkelerden yapılan başvurulara öncelik veriliyor.

Duvar için ödenek

Trump'ın Kongre'ye sunacağı göç düzenlemeleri arasında ABD Başkanı'nın seçim vaadi olan Meksika sınırına duvar örme projesi için ödenek talebi de yer alıyor.

Trump, duvar projesi için Kongre'den 25 milyar dolar lık bir teminat fonuna onay vermesini istiyor.

Trump seçim kampanyası boyunca duvarın inşa edileceğini, duvarın 10-12 milyar dolara mâl olacağını ve bu maliyeti de Meksika hükümetinin karşılayacağını vaat ediyordu.

1,8 milyon 'Hayalpereste' vatandaşlık yolu

Trump'ın planı, çocuk yaşta ABD'ye gelen ve 'Hayalperestler' olarak anılan kaçak göçmenlerin statüsü konusunda da öneriler sunuyor.

Plan kapsamında 1,8 milyon 'hayalperestin' 10 ila 12 yıl içerisinde ABD vatandaşı olmasını sağlayabilecek bir süreç öneriliyor.

Daha önce Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda Trump'ın yaklaşık 600.000 'hayalperest' için vatandaşlık yolunu açabileceği söyleniyordu. Kongre'ye sunulacak planda bu sayının iki katından fazla artırıldığı görülüyor.

ABD'de toplamda 11 milyon civarında çocuk yaşta ülkeye gelmiş olan kaçak göçmen bulunduğu tahmin ediliyor.

Yasal göçe sınırlamalar

ABD Başkanı bu tavizin karşılığındaysa, Kongre'den gelecekte ABD'ye yasal göçü daha zor hale getirecek düzenlemelerin altına imza atmasını talep ediyor.

Kongre'ye gönderilecek olan planda, ABD vatandaşlığı kazanmış olan göçmenlerin sadece çekirdek ailelerini ülkeye getirmesine izin verilmesi teklif edilecek. Beyaz Saray'ın aile birleşmesini çekirdek aile ile sınırlayarak 'zincirleme göçü' durdurmayı amaçladığı belirtiliyor.

Trump ayrıca ABD'ye kaçak giriş yapan göçmenlerin yakalanıp sınır dışı edilmesi için İç Güvenlik Bakanlığı'na yeni yetkiler verilmesini de istiyor.

'Kongre'de tartışma şiddetli geçebilir'

Reuters haber ajansı, ABD'nin aldığı göçün ciddi biçimde sınırlanmasına karşı çıkan Demokrat Kongre üyelerinin Trump'ın teklifini sulandırmaya çalışacağı yorumunu yapıyor ve tartışmaların şiddetli geçeceğini söylüyor.

Kongre'nin Demokrat üyesi Luis Gutierrez, "Hayalperestlerin geleceği için 25 milyar dolar haraç isteniyor. Üstüne bir de yasal göçün azaltılması, sınır dışı edilmelerin artırılması isteniyor. Bu teklife gülünmez bile" dedi.

Sivil toplum örgütü ABD Sivil Haklar Birliği'nin direktörü Lorella Praeli ise tasarıyı "Beyaz Saray nefret dolu, yabancı düşmanı bir göç önergesi yayınladı. Bu teklif ABD'nin aldığı göçü 1920'lerden bu yana görülmemiş biçimde azaltmayı hedefliyor" dedi.

Ancak Kongre'nin Cumhuriyetçi üyelerinden Trump'ın hazırladığı göç düzenlemelerine destek geldi.

Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis, "Göç politikasının dört temel ayağını da kapsayan gerçekçi bir plan sunduğu için Başkanı alkışlıyorum" dedi.

BBC Türkçe