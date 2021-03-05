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Trump'a 6 Ocak Kongre baskını dolayısıyla yeni dava

AA |  05 Mart 2021 Cuma - 19:33 | Son Güncelleme : 05 03 2021 - 19:33

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Eric Swalwell, 6 Ocak'taki Kongre baskını nedeniyle "halkı isyana teşvik ettiği" suçlamasıyla eski ABD Başkanı Donald Trump'a karşı dava açtı.


65 sayfalık dava dilekçesini Washington DC'deki federal mahkemeye  sunan Demokrat vekil, Trump'ın Kongre baskınında halkı isyana teşvikten  yargılanması gerektiğini savundu.
 
Trump'ın yanı sıra Trump'ın büyük oğlu, Cumhuriyetçi vekil Mo Brooks  ve Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'yi de dava eden Swalwell, söz konusu kişilerin  6 Ocak'taki mitingde yaptıkları konuşmalarla orada bulunanları baskına teşvik  ettiklerini ileri sürdü.
 
 Daha önce de Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Bennie Thompson, 6  Ocak'taki Kongre olaylarında "halkı isyana teşvik ettiği" gerekçesiyle Trump  aleyhinde dava açmıştı.
 
 Eski ABD Başkanı Trump hakkında halen seçim sonuçlarıyla ilgili  Georgia eyalet yetkililerine baskı yaptığı gerekçesiyle başlatılan bir soruşturma  ve New York'taki işletmeleriyle ilgili devam eden bazı yasal süreçler bulunuyor.
 
ABD'de eski başkanlara, görev süreleri içindeki başkanlıkla ilgili  eylemlerinden daha sonra sorumlu tutulmamaları için geniş yasal koruma  ayrıcalıkları veriliyor. Ancak hem Swalwell hem de Thompson dava başvurularında  "6 Ocak'taki suçun Trump'ın başkanlık göreviyle ilgili değil, kişisel  inisiyatifiyle ilgili olduğunu" ve dolayısıyla yargılamanın olması gerektiğini  savunuyor.
 
 Trump, Kongre baskını dolayısıyla halkı isyana teşvik suçlaması  kapsamında Senato Genel Kurulunda 13 Şubat'ta yapılan azil oylamasında  aklanmıştı.
 

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