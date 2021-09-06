TRT EBA, yeni eğitim öğretim yılında da öğrencilerin yanında

TRT EBA kanalları, öğrencilere tekrar ve telafi ile soru çözümü konusunda yeni eğitim öğretim yılında da destek olacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle okullarda yaşanan kapanmanın ilk gününden itibaren anaokulundan, lise son sınıfa kadar öğrencilerin yanında olan TRT EBA 2021-2022 eğitim öğretim yılında da öğrencileri birbirinden eğitici ve öğretici içeriklerle karşılayacak.

TRT EBA kanalları, öğrencilere tekrar ve telafi ile soru çözümü konusunda yeni eğitim öğretim yılında da destek vermeyi sürdürecek.

Günlük rutin derslerin yanında yeni dönemde öğretici programları izleyicileri için hazırlayan TRT EBA, "Şehrin Çocukları", "Kitap Kulübü", "Beslenme Çantası" ve "Çık Dışarıya Oynayalım" adlı dört yeni programı yayımlayacak.

Ayrıca hem TRT EBA Ortaokul hem de TRT EBA Lise kanallarında Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT iş birliğiyle belirlenecek ders içerikleri, pekiştirme amacıyla özel ders video ları öğrencilerle buluşacak.

Bugüne kadar 10 bin saati aşan ders ve etkinlik yayımlayan TRT EBA için yeni dönemde kullanılmak üzere bini aşkın video çekimine de başlandı.

Salgının başından itibaren TRT EBA üç farklı kanalla öğrencilere ulaştı

Kovid-19 sürecinin başından itibaren okulların uzaktan eğitime geçişiyle müfredata uygun ve Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli şekilde içeriklerini tamamlayan TRT EBA, üç farklı kanalla öğrencilere ulaştı.

TRT EBA İlkokul, sabah saatlerinde anaokulu öğrencileri için başladığı programlarına, ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar için hazırlanan derslerle devam ediyor.

Temel derslerin yanı sıra özel eğitim öğretmenlerince hazırlanan dersler de yine haftalık yayın akışı içerisinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle buluşuyor.

TRT EBA Ortaokul, 5, 6, 7 ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri için haftalık ders programına göre tekrar, pekiştirme ve soru çözümleriyle yayımını sürdürüyor.

9, 10, 11 ve 12. sınıflar için Türkiye'deki lise ve dengi okulların çeşitliliği, kanal yayınlarına da yansıyor. TRT EBA Lise'de, öğrencilerin eğitim sürecinden mahrum kalmaması için her lise türünün ders içeriğini kapsayan bir yayın planı ekrana yansıtılıyor.