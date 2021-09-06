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TRT EBA, yeni eğitim öğretim yılında da öğrencilerin yanında

AA |  06 Eylül 2021 Pazartesi - 12:22 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 12:22

TRT EBA kanalları, öğrencilere tekrar ve telafi ile soru çözümü konusunda yeni eğitim öğretim yılında da destek olacak.


TRT'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle okullarda yaşanan  kapanmanın ilk gününden itibaren anaokulundan, lise son sınıfa kadar öğrencilerin  yanında olan TRT EBA 2021-2022 eğitim öğretim yılında da öğrencileri birbirinden  eğitici ve öğretici içeriklerle karşılayacak.
 
TRT EBA kanalları, öğrencilere tekrar ve telafi ile soru çözümü  konusunda yeni eğitim öğretim yılında da destek vermeyi sürdürecek.
 
Günlük rutin derslerin yanında yeni dönemde öğretici programları  izleyicileri için hazırlayan TRT EBA, "Şehrin Çocukları", "Kitap Kulübü",  "Beslenme Çantası" ve "Çık Dışarıya Oynayalım" adlı dört yeni programı  yayımlayacak.
 
Ayrıca hem TRT EBA Ortaokul hem de TRT EBA Lise kanallarında Milli  Eğitim Bakanlığı ve TRT iş birliğiyle belirlenecek ders içerikleri, pekiştirme  amacıyla özel ders videoları öğrencilerle buluşacak.
 
Bugüne kadar 10 bin saati aşan ders ve etkinlik yayımlayan TRT EBA  için yeni dönemde kullanılmak üzere bini aşkın video çekimine de başlandı.
 
 Salgının başından itibaren TRT EBA üç farklı kanalla öğrencilere  ulaştı
 
Kovid-19 sürecinin başından itibaren okulların uzaktan eğitime  geçişiyle müfredata uygun ve Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli şekilde  içeriklerini tamamlayan TRT EBA, üç farklı kanalla öğrencilere ulaştı.
 
TRT EBA İlkokul, sabah saatlerinde anaokulu öğrencileri için başladığı  programlarına, ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar için hazırlanan derslerle devam  ediyor.
 
Temel derslerin yanı sıra özel eğitim öğretmenlerince hazırlanan  dersler de yine haftalık yayın akışı içerisinde özel eğitim ihtiyacı olan  öğrencilerle buluşuyor.
 
TRT EBA Ortaokul, 5, 6, 7 ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri için  haftalık ders programına göre tekrar, pekiştirme ve soru çözümleriyle yayımını  sürdürüyor.
 
 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için Türkiye'deki lise ve dengi okulların  çeşitliliği, kanal yayınlarına da yansıyor. TRT EBA Lise'de, öğrencilerin eğitim  sürecinden mahrum kalmaması için her lise türünün ders içeriğini kapsayan bir  yayın planı ekrana yansıtılıyor.
 
  
 
 
 
 
 

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TRT EBA uzaktan eğitim
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