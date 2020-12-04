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Trafikte şoke eden görüntü! TIR sürerken horon oynadı

DHA |  04 Aralık 2020 Cuma - 20:28 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 20:28

Sakarya'da, direksiyon başında olduğu sırada müzik eşliğinde horon oynayan TIR sürücüsü o anları sosyal medyada paylaşınca ehliyetine el konuldu.


Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, TIR sürücüsü B.S., direksiyon başında olduğu sırada çalan müzik eşliğinde horon oynadı. B.S. zaman zaman koltuğun üzerine çıkarken, o anları sosyal medyada paylaştı. Pamukova Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, görüntüler üzerine B.S.nin sürücü belgesine tam teşekküllü bir hastanenin psikiyatri bölümünde muayene edilerek araç kullanabileceğine yönelik rapor alana kadar el koydu. B.S.ye ayrıca para cezası kesileceği belirtildi.

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Sakarya direksiyon horon
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