12 Haziran 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.461 0.29 EURO 10,1810 -0.94
USD 8,4050 -0.28 ALTIN 506,020 -1.64
CANLI BORSA
TÜMÜ

Trafiğin ortasında kadınlar birbirine girdi! Şoke eden anlar

Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA) |  12 Haziran 2021 Cumartesi - 17:58 | Son Güncelleme : 12 06 2021 - 17:58

Antalya'da 2 kadın sürücü, araçlarını durdurup, yol ortasında saç saça baş başa kavga etti. Yoldan geçen sürücüler, kadınları ayırırken, bu anlar, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.


Muratpaşa ilçesi 12'nci Cadde, bilinmeyen nedenle durdurdukları araçlarından inen 2 kadın, kavga etmeye başladı. Birbirlerinin saçlarından çekip, boğazından sıkan kadınları, yoldan geçen diğer sürücüler güçlükle ayırdı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracından inen kadının, diğerini otomobilinden inmesine fırsat vermemek için kapıyla sıkıştırmaya çalıştığı görüldü. Kendisini kapı engelinden kurtaran kadının ise diğer kadın sürücünün üzerine atladığı anlar kameraya yansıdı.
 

ETİKETLER

Antalya araç kadın
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.