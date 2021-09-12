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Torbaya konularak ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı

AA |  12 Eylül 2021 Pazar - 23:30 | Son Güncelleme : 12 09 2021 - 23:30

Tunceli'de torbaya konularak ölüme terk edilen 6 köpek yavrusu kurtarıldı.


Ana Fatma mevkiinde yürüyüş yapan bir vatandaş, torba içerisinden köpek sesi geldiğini fark etti.
 
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, ağzı bağlı torbayı açarak 6 köpek yavrusunu çıkardı.
 
Genel sağlık durumları iyi
 
İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilen köpekler, veteriner tarafından tedavi edilerek koruma altına alındı.
 
Veteriner Baran Kar, hayvanların genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
 
Köpeklerin uzun süre aç kaldığını belirten Kar, "Hem Tunceli Valiliği kanadından hem de Doğa Koruma ve Milli Parklar olarak hayvanların tüm genel bakımını ve beslenmesini üstleneceğiz." dedi.

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Tunceli köpek ölüm
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