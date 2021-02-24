Tolga Çevik,Cem Yılmaz'ın kız kardeşini nasıl istedi?

Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu Tolga Çevik oldu. Cem Yılmaz'ın kız kardeşi Özge Çevik'le evli olan ünlü komedyen ve oyuncu Tolga Çevik, yıllar önce yaşadıkları kız isteme anısıyla izleyenleri güldürdü.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum Programının bu haftaki konuğu ünlü komedyen Tolga Çevik oldu.

CEM YILMAZ'DAN KARDEŞİNİ NASIL İSTEDİ?

Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Tolga Çevik, yıllar önce Cem Yılmaz 'ın kız kardeşi Özge'yi nasıl istediklerini de anlattı. 2004 yılından bu yana Özge Çevik'le mutlu bir evlilik sürdüren Tolga Çevik, "2003 yılıydı istemeye gittiğimizde. Ancak Cem Yılmaz içeri girince ben gerildim. Cem olaya direk 'Tiyatrocuya kız mı verilir?' diyerek girdi odaya. Şaka olduğunu biliyorum ama yine de insan o an şakayı kaldıramıyor. Biz birbirimizi görerek anladık ve 3 sene sonra evlendik.

Eşini gördüğü an evleneceği kadın olduğunu anladığını söyleyen Çevik, iki ailenin de çok iyi anlaştığını ifade etti.