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TikTok, 2020 yılında dünyanın en çok indirilen uygulaması oldu

09 Ağustos 2021 Pazartesi - 17:56 | Son Güncelleme : 09 08 2021 - 17:56

Küresel olarak indirilen mobil uygulamalar için yeni bir araştırma raporu yayımlandı. Bu rapora göre 2020 yılının en çok indirilen uygulaması TikTok oldu. Çok fazla eleştirilmesine rağmen popüler uygulama kullanıcı sayısını katlayarak artırmaya devam ediyor.


Geçen yılı kapsayan küresel bir mobil uygulama araştırmasına göre TikTok, Facebook’u geride bırakmayı başardı. Nikkei Asia tarafından hazırlanan bu rapora göre mobil uygulama indirme anketi sonuçları değerlendirildi.
 
TiKTOK 1 YIL İÇİNDE SIRALAMANIN ÜST KISMINA GEÇTİ
 
TikTok, 2020 yılındaki en popüler uygulama olurken, sosyal medya alışkanlıklarının da değiştiği gözler önüne serilmiş oldu. Geçen yılın en çok indirilen ikinci uygulaması Facebook ve onu sırasıysa WhatsApp, Instagram ve Facebook Messenger oluyor.
 
Aynı araştırmanın 2019 yılındaki sonuçlarına göre dördüncü sırada yer alan TikTok, 1 yıl gibi kısa bir sürede liderliği ele geçirmiş. Aynı yılın önceki rakamlarına göre Facebook Messenger birinci sırada yer alırken, Facebook ikinci sırada, WhatsApp üçüncü sırada ve TikTok dördüncü sırada yer alıyordu.

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