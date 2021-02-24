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THY'den flaş karar! 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

AA |  24 Şubat 2021 Çarşamba - 15:40 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 15:40

Türk Hava Yolları (THY), uzaktan çalışmanın 31 Mayıs'a kadar devam ettirilmesine karar verildiğini duyurdu.


 THY İstihdam Başkanlığından yapılan açıklamada, çalışanlardan  aldıkları geri bildirimler ve salgının mevcut durumu göz önünde bulundurularak  uzaktan çalışma süresinin uzatıldığı belirtildi.
 
Açıklamada, "Yeni bir değerlendirme ve bilgilendirme yapılana kadar  ortaklığımız yurt içi yerleşkelerinde uzaktan çalışmanın 31 Mayıs 2021'e kadar  devam ettirilmesine karar verilmiştir." denildi.
 
Uzaktan çalışma usul ve esaslarının aynı şekilde sürdürüleceği  aktarılan açıklamada, destek birimine çalışanlardan gelen sorular ışığında "Sıkça  Sorulan Sorular" dokümanı da hazırlandığı kaydedildi.
 
Açıklamada, uçuş çalışanları için uçuş frekansları göz önünde  bulundurularak planlama yapılacağı bildirildi.
 
  
 

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