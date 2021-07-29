30 Temmuz 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.392 2.27 EURO 10,0710 0.03
USD 8,4520 -0.05 ALTIN 497,020 0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

THY'den bilet açıklaması: Ücretsiz değişim hakkı tanındı

29 Temmuz 2021 Perşembe - 23:09 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 23:09

Türk Hava Yolları (THY), yangın bölgelerine uçuşu olan yolcuların biletleri için ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanındığını açıkladı.


Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun" dedi. 

ETİKETLER

Türk Hava Yolları THY yangın
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.