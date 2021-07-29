Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun" dedi.
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- THY'den bilet açıklaması: Ücretsiz değişim hakkı tanındı
THY'den bilet açıklaması: Ücretsiz değişim hakkı tanındı
29 Temmuz 2021 Perşembe - 23:09 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 23:09