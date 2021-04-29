Thodex ile ilgili flaş kaçış planı detayı!

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Thodex olayının detayları belli olmaya başladı. Thodex'in firari patronu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'a kaçışı planladığı belirlendi. Arnavutluk'tan Türkiye'ye gelen gizemli bir çifti ağırlayan Özer, olaydan bir ay sonra yurt dışına kaçmış oldu.

KAÇIŞ PLANLANMIŞ

CNN Türk İstihbarat Şef Yardımcısı Fulya Öztürk'ün emniyet birimlerinden aldığı bilgiye göre Faruk Fatih Özer 1 ay önceden bu kaçışı planladığının ortaya çıktığını söyledi.

Öztürk'ün açıklamaları şöyle:

"400 bin mağdur var, ortada büyük bir para var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vurgunun 108 milyon dolar olduğu ifade etti. Fatih Özer’i arama çalışmaları devam ederken önemli gelişmeler ortaya çıkıyor. Emniyet mensupları çalışırken yeni detayları öğrenme fırsatımız oluyor. Faruk Özer kaçışı planlamış. Bir ay önce Arnavutluk’tan bir çifti İstanbul ’da ağırlamış, çiftle toplantı yapmış ve çift Arnavutluk’a dönmüş. Arnavutluk’ta Özer’in sakladığı eve operasyon yapılmıştı. Ama bulunamamıştı. Özer Arnavutluk’ta olmayabilir, yakın ülkelere kaçmış olabilir. Arnavutluk, Kosova , Kuzey Makedonya’da iz sürme devam ediyor. İstanbul Emniyeti'nde 10’dan fazla kişi gözaltında, kardeşleri gözaltında bulunuyor. Thodex çalışanlarının bir kısmı da gözaltında."

16 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Thodex soruşturmasında aralarında şirketin firari CEO ’su Faruk Fatih Özer’in kardeşleri Serap Özer ve Güven Özer’in de aralarında bulunduğu 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca haklarında ek gözaltı kararı verilen 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şirketin firari CEO’su Fatih Özer’in kardeşleri Serap Özer ve Güven Özer’in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli Kartal’da bulunan Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 108 milyon dolarlık bir portföyün bulunduğunu ifade etti. Soylu 82 kişi hakkında gözlatı kararı çıkarıldığını ve 77 kişinin gözaltına alındığını da belirtti.

Bakan Soylu'nun açıklamaları özetle şöyle:

Bir gizlilik üzerinde olan dava. Şu ana kadar 82 kişiye yönelik gözaltı kararı çıktı. 77 kişi gözaltına alındı. Hâlâ sorgulamaları devam edenler var. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir kırmızı bülten kararını Adalet Bakanlığı'na iletildi. Biz gece yarısı Interpol'e ilettik. Interpol de sabah 10'da kırmızı bülten çıkardı.

Biz buradan yapabildiğimiz ölçüde internetten teknik takip yapmaya çalıştık. Bu konuda Arnavutluk makamlarıyla değerlendirmemiz sürdü. Onlardan da izin alarak dört ülkeye ekip gönderdik. Karadağ 'dan Kosova'ya kadar Arnavutluk'un etrafındaki ülkelere ekipler gitti. Kırmızı bültenle yakalandığı zaman bu ülkelerde iade anlaşmamız var.

ÜNİVERSİTE ANISI ÜZERİNDEN AÇIKLADI

Biz üniversite dörtteyken İstanbul Kıymetler Borsası Karaköy'deydi. Biz üç tane bıcır Türkiye'de yaptığımız programların daha sonra ABD piyasasında yapıldığını duyduk. Temel analiz yapıyorduk. Bir haber çıktı 2 milyar dolar. Bu büyük bir para. Para piyasasıyla ilgilenenler niçin buna itiraz etmedi diye baktık.

Özellikle ben bilirkişilerin çağrılmasını istedim. Acaba bu rakamları büyütüp sansasyonel bir olay mı yaratmaya çalıştılar. 108 milyon dolarlık bir portföy söylediler. Kriptonun nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. İşlem hacmi ayrıdır portföy ayrıdır. Burada böyle bir avukat dile getirdi 2 milyarlık dolar öyle kaldı.

Hemen arkadaşlarımız ilgili savcılarla görüşerek gözaltı yaptılar. Burada gerekli tedbirleri aldılar. Arnavutluk güvenlik güçleri arkadaşlarımız da oradalar. Yani net bir şey söylemem doğru olmayabilir. Aldığımız bilgiler var ama soruşturmanın gizliliğine riayet edelim.