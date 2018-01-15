Temimi'nin tutukluluk süresi 48 saat daha uzatıldı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ofer Askeri Mahkemesi bugün görülen duruşmada, "sorguya devam edilmesi için" Ahed'in tutukluluk süresinin dördüncü kez uzatılmasına ve sanığın 48 saat daha tutuklu bulunmasına karar verdi.

Ahed mahkeme salonuna elleri ve ayakları bağlı şekilde getirildi, duruşmaya diplomatlar, insan hakları aktivistleri ve yakınları da katıldı.

Babası Basım et-Temimi'nin "sen güçlüsün" dediği, Ahed'in de gülümseyerek, "ben iyiyim" diye cevap verdiği ifade edildi.

Temimi, duruşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gelecek duruşmada kızımın tutukluluk süresinin 100 gün uzatılmasını bekliyorum. İşgalci mahkemeden adalet umamayız." dedi.

İsrail askerleri, Ahed et-Temimi'yi 19 Aralık'ta Ramallah 'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı.

Annesi Neriman'ın ise kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti.