MEB Telafi Eğitimi Takvimini açıkladı! Telafi eğitimi ne zaman yapılacak?

Uzaktan eğitim sürecini 19 Haziran Cuma günü tamamlamaya hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı, resmî eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı. Peki, Telafi eğitimler ne zaman yapılacak? Telafi eğitimler kaç hafta sürecek? Telafi eğitimleri nasıl yapılacak? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması...

Uzaktan eğitim sürecini 19 Haziran Cuma günü tamamlamaya hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı , resmî eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı.Peki, Telafi eğitimler ne zaman yapılacak? Telafi eğitimler kaç hafta sürecek? Telafi eğitimleri nasıl yapılacak? İşte detaylar...

TELAFİ EĞİTİMLERİ 31 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uzaktan eğitim sürecinin 19 Haziran Cuma günü tamamlanacağı hatırlatılarak telafi eğitim takvimine dair detaylar paylaşılarak, "31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze telafi eğitimleri 3 hafta sürecek ve ders yılının başlamasıyla birlikte destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek" denildi.

YIL İÇİNDE YÜZ YÜZE TELAFİ EĞİTİMİ DEVAM EDECEK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin arka planında telafi eğitimlerinin planlanmasıyla ilgili çalışmaların büyük bir titizlik içerisinde sürdürüldüğünü belirtti. Telafi eğitimlerin yıl içerisinde de devam edeceğine dikkat çeken Bakan Selçuk, "EBA TV ve EBA internet uygulamasını mutlaka yüz yüze telafi eğitimlerle destekleyeceğiz. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimizin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşıp destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.