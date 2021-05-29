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Tekirdağ'da şiddetli yağış heyelana neden oldu

Ruhan YALÇIN- Nuri ÇAĞLAR/TEKİRDAĞ, (DHA) |  29 Mayıs 2021 Cumartesi - 1:21 | Son Güncelleme : 29 05 2021 - 1:21

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle Uçmakdere ile Yeniköy arasındaki karayolunda heyelan meydana geldi.


Meteorolojinin şiddetli  yağış uyarısının ardından Tekirdağın Şarköy ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışlar nedeniyle saat 19.30 sıralarında kırsal Uçmakdere ile Yeniköy arasındaki karayolunda  heyelan meydana geldi. Heyelan sırasında yolda park halinde ve içinde kimsenin bulunmadığı bir otomobil sürüklendi.
 
Olayın duyulmasının ardından Tekirdağ ve Şarköyden bölgeye itfaiye, arama kurtarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada bölgede başka araç bulunmadığı belirlendi. Karayolu ulaşıma kapatılarak, sürüklenen araç ile yola inen toprak ve kaya parçaları kaldırıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından olası bir başka heyelana karşı karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

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