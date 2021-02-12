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Tek doz aşı yeterli mi? Flaş açıklama geldi

AA |  12 Şubat 2021 Cuma - 18:03 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 18:03

Fransa Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren kişilere tek toz aşının yeterli olacağı önerisinde bulundu.


Kuruldan yapılan açıklamada, Fransa'da Kovid-19 geçiren kişilerin  hastalık sırasında bağışıklık hafızası geliştirdiği, dolayısıyla tek doz aşının  bu kişilerde hatırlatıcı rol oynayacağı kaydedildi.
 
Açıklamada, hükümete hastalığı atlatanlara tek doz aşı uygulanması  tavsiyesi yapıldı.
 
Fransa bu tavsiyenin yapıldığı ilk ülke oldu.
 
Aralıktan bu yana 2 milyon 56 bin 572 kişiye aşı yapıldı
 
Sağlık Bakanlığı, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılan  kişi sayısı 2 milyon 56 bin 572'ye yükseldiğini bunlardan 443 bin 148'ine ikinci  doz aşı vurulduğunu açıklamıştı.
 
Ülkede 297 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can  kaybı 80 bin 443'e çıktı.
 
Virüs tespit edilen kişi sayısı 25 bin 387 artışla 3 milyon 385 bin  622'ye yükselirken 3 bin 319'u yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 461 kişinin  tedavisi sürüyor.
 

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Fransa koronavirüs aşı
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