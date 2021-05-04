TEB'den Ramazan'a özel kredi kampanyası!

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Ramazan Bayramı’na özel kampanyasıyla, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşterilerine 3 ay ertelemeli ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor.
Kampanya ile ilgili konuşan TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “TEB olarak müşterilerimizin finansman ihtiyacını en uygun koşullarda karşılamaları için çalışıyoruz. Bayram döneminde de ekstra nakit ihtiyacı olabileceğinden hareketle, müşterilerimizin farklı tutarlardaki kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni bir kampanya başlattık. Müşterilerimiz yüzde 1,45’ten başlayan faiz oranı ve maksimum 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi kullanabilecekler. Böylece kampanyayla müşterilerimiz bayramda yaşayacakları olası nakit ihtiyacını TEB’in avantajlı paketiyle kolayca karşılayabilecekler.” dedi.
Findeks Notu Kredi Tutarı Kredi Vadesi (Ay) Aylık Akdi Faiz Oranı Aylık Taksit Tutarı Kredi Tahsis Ücreti (BSMV dahil) Sigorta Efektif Yıllık Faiz Oranı / Yıllık Maliyet Oranı 1850* 10.000 36 1,45% 376,13 52,50 596,90 23,4666%
İşbu tablolar eşit taksitli kredi tutarları için 1850 Findeks notu baz alınıp (Findeks notuna göre değişen faiz oranlarıyla) örnek olarak oluşturulmuştur. Vade ve tutarlarda faiz oranı değişiklik gösterebilir. Sigorta bedeli Yıllık Kredi Koruma Hayat Sigortası primi olup poliçe kredi vadesi boyunca geçerlidir; poliçe primi müşterinin yaşı, kredi taksit tutarı, faiz oranı, kredi vadesine göre değişiklik gösterebilir. Kredi vadesi, vade ertelemeli dönem dahil en fazla 36 ay olabilir. Efektif Aylık ve Efektif Yıllık Faiz Oranına / Yıllık Maliyet Oranına tahsis ücreti ve yasal vergiler dahil edilmiştir. Minimum kredi tutarı 1.000 TL dir. Sigorta masrafı yıllık maliyet oranı hesabına dahil edilmemiştir. Kredi tahsis ücreti, kredi tutarının %0,5’i kadar alınmaktadır. TEB, kredi başvurularını serbestçe değerlendirme ve uygun görmediği başvuruları onaylamama hakkına sahiptir. TEB kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel faiz oranları için www.teb.com.tr. adresini ziyaret edebilir veya size en yakın TEB şubelerine başvurabilirsiniz.