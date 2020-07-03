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TBMM Başkanı Şentop: Test sayısının yüzde 1'i TBMM'de yapılıyor

03 Temmuz 2020 Cuma - 16:37 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 16:41

TBMM Başkanı Şentop, "Meclis'te yoğun biçimde (corona virüs) test yapıyoruz. 200 ile 600 arasında günlük test yapıyoruz. Türkiye'de yapılan günlük test sayısının yüzde 1'i TBMM'de sadece yapılmış oluyor." dedi.


AK Parti Grup başkanvekilleri, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığına adaylık başvurusunu TBMM Genel Sekreterliğine sundu.
 
TBMM Başkanı Şentop, "Hayırlı olsun, artık takdir Türkiye Büyük Millet Meclisimizindir, Genel Kurulundur. Bu konuda bütün arkadaşların desteğini bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
 
Aynı zamanda Şentop, "Meclis'te yoğun biçimde (corona virüs) test yapıyoruz. 200 ile 600 arasında günlük test yapıyoruz. Türkiye'de yapılan günlük test sayısının yüzde 1'i TBMM'de sadece yapılmış oluyor." açıklamasını yaptı
 

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