TBMM Başkanı Şentop: Test sayısının yüzde 1'i TBMM'de yapılıyor

TBMM Başkanı Şentop, "Hayırlı olsun, artık takdir Türkiye Büyük Millet Meclisimizindir, Genel Kurulundur. Bu konuda bütün arkadaşların desteğini bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı zamanda Şentop, "Meclis'te yoğun biçimde (corona virüs) test yapıyoruz. 200 ile 600 arasında günlük test yapıyoruz. Türkiye'de yapılan günlük test sayısının yüzde 1'i TBMM'de sadece yapılmış oluyor." açıklamasını yaptı