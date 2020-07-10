TBMM Başkanı Şentop: Ayasofya'nın ibadete açılması tarihi bir olay

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Danıştay 10'uncu Dairesi'nin, Ayasofya 'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin basın mensuplarına açıklama yaptı. Şentop, Danıştay'ın, "Bugün tarihi bir gün. Bu kararla beraber Ayasofya, cami olarak ibadete açılmış oldu. Ayasofya'nın ibadete açılması tarihi bir olay. Ayasofya bizim kuşağımızın, bizden önceki birçok kuşağın ideallerinde cami olarak açılması gereken bir yapı olarak her zaman yer almıştır. Hedef olarak, hayal olarak, rüya olarak yer almıştı. 'Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın' bizim gençliğimizin en önemli sloganlarından biriydi. O dönemlerin gençlik liderlerinden sayın Cumhurbaşkanımız o yıllarda da büyük gayret gerçekleştiren biriydi. Onun Cumhurbaşkanlığı nda Ayasofya kararı anlamlı" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Danıştay 10'uncu Dairesi'nin başkan ve üyelerini tebrik eden TBMM Başkanı Şentop, "Cumhurbaşkanımıza da kararname için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın yayımlamış olduğu kararname ile uygulamaya dair bir işlem bu. Bununla da bütün camilerin yönetiminde olduğu gibi Ayasofya'nın cami olarak yönetimi de Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilmiş oluyor" dedi.

'CAMİ OLARAK KULLANILMASI HÜKMÜ VAR'

Danıştay kararının, birçok bakımdan, uluslararası hukuk bakımdan değerlendirmeler içerdiğine dikkat çeken Şentop, şöyle devam etti:

"Ayasofya'nın, Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan bir vakıfta cami olarak kullanılmasına yönelik hüküm var. Diğer camilerin de vakfiyeleri var. Dolayısıyla bu amacın değiştirilmesi doğru değil. Uluslararası hukukta dünya kültür mirasına yapı olmasıyla ilgili ülkelerin yaptığı açıklamalar var. Dünya kültür mirasına ait olan Sultanahmet, Şehzadebaşı Camii de var. İlla dünya kültür mirasına dair olması için müze olması gerekmiyor. Bütün insanlık için değerli, kıymetli eserin korunması konusunda bir yaklaşım, bir delegasyon, Türkiye'nin de buna katılması. Uluslararası sözleşmelere göre belirleneceği anlamına gelmiyor. Egemenlik hakları, iç hukuktaki düzenlemelere göre bu işlerin yürütüleceğine dair hükümler var. Türkiye'nin buraları nasıl kullanacağına dair karar verme yetkisi var. Bu açıdan da bir problem yok. Bunların hepsi siyasi mülahazalardır, şahsi fikirlerdir. Ayasofya'nın İstanbul 'un fethi ile kıymeti var. Büyük düşünür, şair üstad şair Sezai Karakoç'un metafizik yaklaşımı var. Ayasofya'nın yapılış tarihi ile Hazreti Peygamber Aleyhisselamın doğum tarihi ile ilişki kurularak, onunla metafizik bir irtibatının bulunduğuna dair yaklaşım var. Bu anlayış günümüze kadar birçok düşünür, fikir adamı tarafından paylaşılmıştır."

Şentop, en kısa zamanda Ayasofyada namaz kılacağını belirtti.