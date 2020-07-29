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TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
29 Temmuz 2020 Çarşamba - 7:44 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 7:44
TBMM, 1 Ekim 2020 Perşembe gününe kadar tatile girdi.
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