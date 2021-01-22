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Resmen açıklandı, tazminatlar hesaba yatırıldı!

AA |  22 Ocak 2021 Cuma - 15:45 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 16:05

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunca (TKİ), Soma'daki maden kazasının sonrasında tazminat alamadan işten çıkarılan Soma Kömür İşletmelerine bağlı Atabacası, Işıklar ve Geventepe maden ocakları çalışanlarından 2 bin 395'ine bugün 102 milyon lira ödeme yapıldığı bildirildi.


Soma'da 2014'te meydana gelen maden kazasının ardından çalıştıkları maden ocaklarının faaliyetlerinin durdurulması sonucu işten çıkarılan madencilere tazminat ödemeleri devam ediyor.Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunca (TKİ), Soma'daki maden kazasının sonrasında tazminat alamadan işten çıkarılan Soma Kömür İşletmelerine bağlı Atabacası, Işıklar ve Geventepe maden ocakları çalışanlarından 2 bin 395'ine bugün 102 milyon lira ödeme yapıldığı bildirildi.TKİ'den yapılan yazılı açıklamada, 2020'de de Eynez madencilerinden 2 bin 184 kişiye 38,6 milyon lira ödeme yapıldığı ifade edildi.
 
Soma Kömür İşletmelerine bağlı Atabacası, Işıklar ve Geventepe maden ocakları çalışanlarına yapılacak ödemeye ilişkin kanunun 28 Temmuz 2020'de Resmi Gazete'de yayımlandığı vurgulanan açıklamada, ödemelerin kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.
 
Ödeme hak eden kişi sayısının 3 bin 624 olduğu kaydedilen açıklamada, "Toplam 150,6 milyon lira ödeme yapılacak. 22 Ocak tarihinde 2 bin 395 kişiye toplam 102 milyon liralık ödeme yapılarak işçilerin banka hesaplarına yatırıldı." ifadeleri kullanıldı.
 
Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölge 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet  Ali Çakır, Atabacası, Işıklar ve Geventepe maden ocakları çalışanlarına yapılacak  ödemeye ilişkin kanunun 28 Temmuz 2020'de Resmi Gazete'de yayımlandığı ve  ödemelerin TKİ tarafından yapılmaya başlandığını bildirdi. Böylelikle madencilerin önemli bir sorununun hallolduğunu aktaran  Çakır, "Madencilerin hakkını alma noktasında sürecin takipçisi olan başta  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih  Dönmez olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Dün saat 16.30 itibariyle 2  bin 395 arkadaşımıza ödemeler yapılmaya başlandı." ifadelerini kullandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen madencilerden Levent Akyol, 12  yıllık maden işçisi olduğunu ve 112 bin lira tazminat aldığını belirterek emeği  geçen yetkililere teşekkür etti.  Yasin Taban da 7 yıl 5 aylık kıdemine karşılık 65 bin lira tazminat  aldığını kaydederek, "Hakkımı aldım. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun,  teşekkür ediyorum." dedi.
 
  Süreç
 
 Soma'da 6 yıl önce meydana gelen maden faciasının ardından Soma Kömür  İşletmeleri şirketinin faaliyetinin durdurulması sonucu tazminat alamadan işten  çıkarılan Atabacası, Işıklar ve Geventepe maden ocakları çalışanlarına  tazminatlarının TKİ tarafından ödenmesi TBMM'de kabul edilmişti.  TKİ'den bugün yapılan açıklamada hak sahibi 3 bin 624 kişiye toplam  150,6 milyon lira ödeme yapılacağı, 22 Ocak itibarıyla 2 bin 395 kişiye 102  milyon liralık ödemenin tamamlandığı bildirilmişti.
 
  

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