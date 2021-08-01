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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan THK'ya ilişkin iddialara yalanlama

AA |  01 Ağustos 2021 Pazar - 10:12 | Son Güncelleme : 01 08 2021 - 10:12

Tarım ve Orman Bakanlığı, özellikle ulusal ve sosyal medyada Türk Hava Kurumu (THK) hakkında yapılan iddialara açıklık getirerek, kurumun ihalelerden dışlandığı gibi bilgilerin kasıtlı olarak yayıldığını ve bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.


Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhuriyet  Gazetesi yazarı Tuncay Mollaveisoğlu'nun Türk Hava Kurumuna (THK) yönelik  iddiaları yalanlandı.
 
"Yangın söndürme işi özelleştirildi" iddiasının gerçeği yansıtmadığı  vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Ülkemizde yangın söndürme işinin özelleştirilmesi diye bir şey  yoktur. Çünkü yangın söndürme ihalesi yapılamaz. Orman yangınlarıyla mücadele  Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) asli görevidir. Mücadele için sadece araç  kiralanır. Kiralanan araçların sevk ve idaresi tamamen yangın amirleri ve OGM  yöneticileri tarafından yapılmaktadır. Bakanlığımız yangınla mücadelede  kullanacağı helikopter ve uçakları Kamu İhale Mevzuatı'na göre yüklenicilerden  kiralamaktadır. THK diğer yüklenicilerle beraber aynı şartlarda ihalelere  katılmaktadır. Bu yıl 10 ton ve üzeri su taşıma kapasitesine sahip, turbofan  motorlu son nesil 3 adet amfibik uçak hizmete alınmasıyla ilgili yapılan ihale  sonucunda THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi ile sözleşme imzalanmıştır."
 
"Helikopterler ilk müdahalede kullanımaz" iddiası
 
Orman yangınlarıyla mücadele eden dünyadaki bütün ülkelerde olduğu  gibi Türkiye'de de yangınlara havadan müdahalede uçak ve helikopter kullanıldığı  belirtilen açıklamada, sayıları 4 binin üzerinde olan yangın havuz ve  göletlerinden su alabilen ve manevra kabiliyeti uçaklardan çok daha yüksek  helikopterlerin daha fazla miktarda suyu, daha kısa sürede yangın mahalline  taşıyabildiği kaydedildi.
 
Özellikle kırık ve engebeli arazilerde helikopterlerin daha etkili  olabildiğine dikkatin çekildiği açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:  "Helikopterler, yeni tespit edilen yangınlar, spot yangınları gibi fazla  genişleme göstermemiş yangınlarda etkiliyken, büyük alanlarda etkili olan  yangınlarda, birkaç helikopterden oluşturulan filolar ile aynı cepheye seri  atışlar yapılarak etki sağlanıyor. Amfibik uçakların helikopterlere göre çok daha  yüksek hızlara sahip olması sebebi ile dış bölge yangınlarına intikali çok daha  kısa sürede yapabiliyor.
 
Diğer yandan uçakların kalkış prosedürlerinin uzun olması ve  havaalanlarına bağlı çalışmaları sebebi ile ilk müdahale zamanları helikopter  kadar kısa bulunmuyor. Bu sebeple helikopterler, öncelikle soğutma çalışmalarında  değil, ilk müdahalede kullanılıyor."
 
"Orman Bakanlığı THK uçaklarını hangarlara kilitledi" iddiası
 
THK'nin, vakıf ve dernekler hukukuna göre faaliyet gösteren ticari bir  kuruluş olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar belirtildi:
 
"Bakanlığımıza bağlı bir kurum değildir. Kamu kurumlarının özel şirket  veya vakıfları destekleme gibi bir görev ve sorumluluğu yoktur. Özellikle ulusal  ve sosyal medyada THK'nin ihalelerden dışlandığı gibi bilgiler kasıtlı olarak  gösterilmektedir. Bu paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. 2021 yılında 3 amfibik  uçak ve 2 helikopter THK’nın pilot ortak olduğu iş ortaklığından, 16 helikopter  ise THK’dan kiralanmıştır."
 
"Dünyada en çok kullanılan yangın söndürme uçakları bunlardır"  iddiası
 
CL-215 amfibik uçakların 1960'lı yıllarda kullanılmaya başlanan ve o  yılların teknolojine göre üretilmiş, piston motorlu eski nesil motora sahip  uçaklar olduğu belirtilen açıklamada, "Özellikle 1990 başlarına kadar etkili bir  şekilde kullanılmıştır. Daha sonra benzer bir uçak olan CL-415 tipi turboprop  motorlu yeni teknoloji uçakları devreye girmiştir. Dış yapılarının benzerlik  göstermesi nedeniyle bu uçaklar karıştırılabilmektedir. 2000'li yıllarda eski  teknolojiye sahip uçakların sayısı gittikçe azalmıştır. Bakanlığımız da  teknolojiye uygun olan turboprop veya turbofan motorlu uçaklar kullanmaktadır."  bilgisi paylaşıldı.
 
 "THK’nin uçakları 100 litre için ihale dışında bırakılmaktadır"  iddiası
 
Açıklamada, 2020 ve 2021 yılında kiralama yoluyla hizmete alınan  uçakların su kapasitesinin 5 bin değil, 12 bin litre olduğu vurgulanarak,  "Uçakların piston motorlu değil turboprop veya turbofan motorlu olma şartı  bulunmaktadır. Ayrıca bu uçakların yangınlara attığı su miktarı 4 bin 900 litre  değildir. CL 215'ler yakıt durumuna göre en fazla 3,5- 4 ton su  taşıyabilmektedirler." ifadesine yer verildi.
 
  
 

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